"Гримітиме - не лякайтеся": синоптикиня розповіла про погоду в Україні на 7 серпня

Завтра, 7 серпня, у західних областях України похолоднішає. На решті території це побуде спека.

У західних та північних областях можуть пройти короткочасні дощі з грозами, подекуди ймовірно випаде град і подує сильний вітер.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"На підході завтра до України холодний атмосферний фронт. Він принесе завтра, 7-го серпня, похолодання в західні області, очікується вдень +20+25 градусів. На решті території України ще побуде спека, +26+33 градуси", - повідомила синоптикиня.

За її словами, атмосферний фронт організує в західних та північних областях короткочасні дощі з грозами.

"Під час гроз може сильніше линути, випасти град, навіть рвонути шквал - все ж контрасти в зоні фронту від +17 до +33 градусів. Зона опадів також у понеділок торкнеться Вінничини", - написала Діденко.

Водночас у східних областях, центральних та в південній частині переважатиме суха сонячна погода.

У Києві 7-го серпня очікується дощ з грозою - проходитиме атмосферний фронт.

"Максимальна температура повітря хоча й буде високою, проте все ж трохи знизиться, очікується завтра в межах +29 градусів. А вже в понеділок у столиці буде зовсім свіженько, десь в районі +24 градусів. При проходженні фронту гримітиме - не лякайтеся", - зазначила Діденко.

Сноптикиня каже, що стрибатиме атмосферний тиск, тому може боліти голова, гіпертонікам слід уважніше ставитися до артеріального тиску, ймовірні судинні загострення.

Раніше повідомлялося, що вихідні, 6-7 серпня, в Україні будуть переважно спекотними.

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