Спека повертається: прогноз погоди в Україні на перші серпневі вихідні

Погода у суботу та неділю буде мінливо хмарною.

Вихідні, 6-7 серпня, в Україні будуть переважно спекотними.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 6 серпня в країні буде переважно сухо, лише вдень у південно-східній частині місцями очікується невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний та східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 21°, вдень 28-33°.

6 серпня у більшості західних, Одеській, Вінницькій, Херсонській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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У неділю, 7 серпня, у західних, вдень і в північних та Вінницькій областях ітимуть короткочасні дощі, грози. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°, у південних та східних областях до 35°, у більшості західних областей 21-26°.

У Києві 6 серпня буде без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень близько 30°. Вдень 7 серпня у столиці пройдуть короткочасні дощі, грози. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 30-32°.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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