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Вибухи у Воронежі: стало відомо, які дрони там відпрацювали
Уранці дрони атакували російський Воронеж — під ударом перебувало підприємство «Воронежсинтезкаучук». У компанії Fire Point повідомили, що по заводу відпрацювали їхні дрони FP-1.
Нафтохімічний завод «Воронежсинтезкаучук» у російському місті Воронеж у п’ятницю, 26 жовтня, атакували українські дрони FP-1.
Це підтвердила оборонна компанія Fire Point.
«Підтверджуємо, „Воронежсинтезкаучук“ знову прийняв FP-1», — сказано у повідомленні компанії.
«Воронежсинтезкаучук» — це велике нафтохімічне підприємство, що входить до складу російської групи СИБУР. Завод спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків і термоеластопластів, а також синтетичних полімерних матеріалів.
За даними Telegram-каналу Astra, така продукція може використовуватися для ракетобудування та у виробництві шин для військової авіації та важкої колісної техніки. Також завод бере участь у виробництві твердого ракетного палива для балістичних «Іскандерів».
Вибухи у Воронежі 26 жовтня — що відомо
У ніч проти 26 жовтня дрони атакували російський Воронеж. У місті спалахнули пожежі.
Згідно з OSINT-аналізом видання, один із дронів влучив у бізнес-центр «Галерея Чижова». На сайті бізнес-центру зазначено, що цей комплекс «слугує однією з головних архітектурних домінант центру міста».
Astra з посиланням на місцевих жителів повідомляла про численні вибухи та «прильоти» в місті. За їхніми словами, сирена повітряної тривоги не лунала, а місто затягнуло димом від пожеж.