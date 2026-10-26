Вибухи у Воронежі: стало відомо, які дрони там відпрацювали

Місцева влада заявила про нібито понад 70 збитих безпілотників / © Associated Press

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Нафтохімічний завод «Воронежсинтезкаучук» у російському місті Воронеж у п’ятницю, 26 жовтня, атакували українські дрони FP-1.

Це підтвердила оборонна компанія Fire Point.

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«Підтверджуємо, „Воронежсинтезкаучук“ знову прийняв FP-1», — сказано у повідомленні компанії.

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«Воронежсинтезкаучук» — це велике нафтохімічне підприємство, що входить до складу російської групи СИБУР. Завод спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків і термоеластопластів, а також синтетичних полімерних матеріалів.

За даними Telegram-каналу Astra, така продукція може використовуватися для ракетобудування та у виробництві шин для військової авіації та важкої колісної техніки. Також завод бере участь у виробництві твердого ракетного палива для балістичних «Іскандерів».

Вибухи у Воронежі 26 жовтня — що відомо

У ніч проти 26 жовтня дрони атакували російський Воронеж. У місті спалахнули пожежі.

Згідно з OSINT-аналізом видання, один із дронів влучив у бізнес-центр «Галерея Чижова». На сайті бізнес-центру зазначено, що цей комплекс «слугує однією з головних архітектурних домінант центру міста».

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Astra з посиланням на місцевих жителів повідомляла про численні вибухи та «прильоти» в місті. За їхніми словами, сирена повітряної тривоги не лунала, а місто затягнуло димом від пожеж.

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