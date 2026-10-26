ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
136
Час на прочитання
1 хв

Вибухи у Воронежі: стало відомо, які дрони там відпрацювали

Уранці дрони атакували російський Воронеж — під ударом перебувало підприємство «Воронежсинтезкаучук». У компанії Fire Point повідомили, що по заводу відпрацювали їхні дрони FP-1.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Місцева влада заявила про нібито понад 70 збитих безпілотників

Місцева влада заявила про нібито понад 70 збитих безпілотників / © Associated Press

Нафтохімічний завод «Воронежсинтезкаучук» у російському місті Воронеж у п’ятницю, 26 жовтня, атакували українські дрони FP-1.

Це підтвердила оборонна компанія Fire Point.

«Підтверджуємо, „Воронежсинтезкаучук“ знову прийняв FP-1», — сказано у повідомленні компанії.

«Воронежсинтезкаучук» — це велике нафтохімічне підприємство, що входить до складу російської групи СИБУР. Завод спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків і термоеластопластів, а також синтетичних полімерних матеріалів.

За даними Telegram-каналу Astra, така продукція може використовуватися для ракетобудування та у виробництві шин для військової авіації та важкої колісної техніки. Також завод бере участь у виробництві твердого ракетного палива для балістичних «Іскандерів».

Вибухи у Воронежі 26 жовтня — що відомо

У ніч проти 26 жовтня дрони атакували російський Воронеж. У місті спалахнули пожежі.

Згідно з OSINT-аналізом видання, один із дронів влучив у бізнес-центр «Галерея Чижова». На сайті бізнес-центру зазначено, що цей комплекс «слугує однією з головних архітектурних домінант центру міста».

Astra з посиланням на місцевих жителів повідомляла про численні вибухи та «прильоти» в місті. За їхніми словами, сирена повітряної тривоги не лунала, а місто затягнуло димом від пожеж.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie