На Харківщині військові знищували батарею окупантів, коли почався обстріл: ТСН опинилась на лінії вогню

На півночі Харківської області рашисти намагаються підтягнути гармати так, щоб дотягнутися до житлових кварталів.

Кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко упритул побачив, як зупиняють ворожу артилерію, потрапив під обстріл разом з українськими військовими.

Сергій був старостою села, статус держслужбовця давав йому можливість залишитись в тилу, але він вирішив інакше. Добровільно пішов у військомат і тепер просто підносить снаряди. «Адреналін. Там на тій посаді, за бумажками, такого адреналіну немає», - каже артилерист Сергій.

Адреналін – це коли одна гармата та десяток чоловіків стають однією родиною. Ліси на північ від Харкова надійно приховують чимало таких сюрпризів для окупантів.

Американська гармата М777 – в режимі полювання, артрозвідка шукає ціль. В пріоритеті – російські батареї, які ворог намагається підтягнути ближче до Харкова. Що більше таких гармат ховається в лісі, тим менше ворожих снарядів впаде на голови мирним харків’янам.

Стосунки тут дійсно родинні. Коли тихо, можна критикувати армію за зайвий бюрократизм, або посваритись з командиром через вимоги голити бороду. Але все змінюється, коли з’являється ціль. Розвідка зробила свою частину роботи, тепер черга гармашів. Група різних за віком та досвідом чоловіків перетворюється на єдиний механізм.

Перевага росіян в артсистемах – шалена, в кілька разів. Точніше, дальше, швидше, - тільки так і може діяти українська «арта», аби стримати навалу окупантів На одну ворожу ціль «Три сокири», - так називають установку на фронті, - витрачає менше снарядів, аніж старі радянські системи.

Вичерпані арсенали радянських часів зробили перехід на натівський калібр, 155 міліметрів, неминучим. Росіяни полюють на американські гармати і це найризикованіша частина роботи артилеристів. Колишньому старості Сергію раптом стає не до жартів. Починається обстріл від ворога. Батарею криє російська реактивна артилерія. Над військовими із знімальною групою вибухають касетні боєприпаси.

Американська гармата виявилась влучною зброєю, але, бійці кажуть, не ідеальною. «Коли електроніка працює, то взагалі безвідмовно. Але, коли щось виходить з ладу, у нас починаються проблеми. Довше заряджається, щось доводиться вручну доводити. Вихід. Дуже близько!», - розповідають хлопці.

Гармати життєво необхідні на фронті, аби не дати ворогу прорвати нашу оборону. Новачків готували на «Три сімки» максимально швидко. «П’ять днів навчання», -каже артилерист Юрій.

Обстріл закінчився. Судячи із залишків боєприпасів, російські ракети прилетіли з півночі, ймовірно, навіть, з російської території. Всі живі-здорові. Гармата «Три сокири» теж залишилась неушкодженою і знов готовою до двобою з абсолютним злом.

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