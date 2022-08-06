Ситуация на Запорожской АЭС накаляется: о чем предупреждают эксперты и как реагирует мир

Утром прекратил работать 4-й энергоблок Запорожской атомной электростанции, его отключили от сети в результате обстрелов, которые оккупанты совершили вчера днем.

Атомная электростанция в Энергодаре может быть заминирована, говорится в ТСН.

Три мощных залпа и пылает высоковольтная линия связи Запорожской атомной электростанции станции — крупнейшей в Европе. Армия оккупантов, ныне превратившая ядерный объект в военную базу, на этом не остановилась. К вечеру того же дня решисты прилетели по азотно-кислородной станции возле одного из энергоблоков. Рашисты серьезно повредили ее и объединенный вспомогательный корпус.

В "Энергоатоме" заявили, что это может спровоцировать пожар, распыление радиоактивных веществ и утечку водорода.

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Коллаборанты, ныне работающие на врага в Энергодаре, мгновенно попытались обвинить в обстрелах украинские вооруженные силы. Но выдали самих себя, ведь перед атакой со станции поспешно эвакуировали представителей "Росатома", передают местные паблики. Александр Старух, глава Запорожской военно-гражданской администрации, назвал это подготовленной провокацией, которая несет большую угрозу.

«Были повреждены две линии электропередачи, отключен от сети 4-ый энергоблок. Опасности большой пока нет, но должен констатировать, что все наши планы по эвакуации… в таких условиях, как сегодня, почти невозможно осуществить”, — заявляет глава Запорожская ОВА Александр Старух.

Это не безосновательное устрашение. Издание The Insider отмечает, что оккупанты могли заменять ЗАЭС или территорию вокруг атомной станции. Там опубликовали кадры, где видно, как российские военные грузовиками заезжают на территорию станции и разгружают какой-то груз. В Британском министерстве обороны предполагают, что россияне используют атомную электростанцию — как прикрытие и плацдарм для обстрелов Никополя.

«Российские войска используют защищенный статус атомной электростанции для того, чтобы снизить риск для своего оборудования и личного состава от ночных атак украинских сил», — говорится в заявлении.

Это и есть прямое нарушение ядерной безопасности во всем мире, убежден глава европейской дипломатии – Жозе Боррель. «ЕС осуждает военную деятельность России вокруг Запорожской АЭС. Это серьезное и безответственное нарушение правил ядерной безопасности и еще один пример пренебрежения Россией международными нормами. МАГАТЭ должен получить доступ», — убеждает он.

В самом МАГАТЭ – главном контролере ядерной безопасности на планете, на днях заявили, что больше не контролируют ситуацию в Энергодаре. И дело здесь не в технической стороне. Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси говорит, что готовит группу для инспекции ситуации на ЗАЭС.

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«Попасть туда очень сложно. Поскольку это требует понимания и сотрудничества ряда сторон. Конечно, это Украина. Это украинский объект. Следовательно, нужно согласие украинской стороны для того, чтобы туда попасть. В то же время, станция оккупирована Россией», — заявляет он.

Сделать все, чтобы выгнать россиян с украинской атомной электростанции – вот задача мира, считает украинский президент Владимир Зеленский. В своем вечернем обращении он в очередной раз подчеркнул, пребывание оккупантов на ядерном объекте и превращение его в военную базу — это акт террора.

В "Энергоатоме" отмечают, что украинский персонал на станции работает буквально под дулами автоматов и прилагает все усилия, чтобы там не произошло никаких аварий. По разным данным, сейчас на территории ЗАЭС находится до полутысячи российских военных. А то, что они располагают вблизи площадок свою артиллерию – в особых видеодоказательствах не нуждается. Это каждый день чувствуют на себе жители соседнего Никополя.

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