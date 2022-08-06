Копійка до копійки – мільярди на армію: НБУ закликає населення нести до банків навіть від однієї монетки

"Смілива гривня"- для армії. Нацбанк започаткував акцію, коли можна віддати монети на потреби збройних сил України. І ті, які в обігу, і ті, які вже не приймають у магазинах.

Виявляється - металеві гроші у кишенях українців - це колосальна сума. І віднести до банку можна навіть 10 копійок і це теж важливо, йдеться в ТСН.

Син Романа Борис півтора роки відкладав монетки на мірю до скарбнички. «Я спочатку збирав гроші на океан, потім почалась війна, скарбнички я вдома залишив, а я своїми грошами зміг допомогти Україні від мами і тата», - каже маленький благодійник.

Батько Бориса довго думав, як виконати дитяче прохання. Щойно Нацбанк започаткував акцію "Смілива гривня" відніс усі зібрані сином монетки до банку. Вийшла тисяча двісті вісімдесят одна гривня.

Акція НБУ стартувала 1 серпня і триватиме до 31 жовтня. І хай це просто копійки, але в гаманцях, на поличках українців їх - гігантська сума. «На сьогодні монет, якими можна розрахуватись – на загальну суму п’ять мільярдів гривень», - каже керівник управління зв’язків з громадськістю та фінансової обізнаності НБУ Леся Войтицька.

Монет же, які вийшли з обігу на 500 мільйонів гривень. І ті і інші - можна передати на ЗСУ. На сайті Нацбанку вказано, як це правильно зробити.

Монети 10 копійок, 50 копійок, гривня, дві, п’ять і десять, які в обігу - приймуть у відділеннях кількох визначених банків і одразу перерахують на рахунок для армії.

Ті ж монетки, які перестали ходити - матимуть трохи довший шлях до ЗСУ. 1,2,5 та 25 копійок - у конкретних банках візьмуть і поміняють на дійсні гроші. А вже потім їх можна буде задонатити.

Ірина та Марія - принесли монети кілограмами. Кажуть - це така людська психологія - копійки, наче і не гроші, тому і накопичили їх вдома. «Вчора, коли побачила ініціативу зрозуміла – цей час настав», - каже Марія.

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Кожен мішечок касири рахують хвилин зо 15, вийшло півтора тисячі гривень у Ірини і ще 731 гривня у Марії. Гроші, які просто валялись вдома, тепер підуть на ЗСУ.

«Всі українці зараз хочуть якось допомогти, ми таким чином даємо їм таку можливість, кожен із нас може хоча б 10 копійок здати для того, щоб наблизити перемогу. І таким чином ми ще й поширюємо культуру благодійності», - кажуть в Нацбанку.

Шестирічний Борис також радіє, що і він долучився до наближення перемоги, яка для нього означатиме повернення додому і возз'єдання родини. А там і омріяний океан буде.

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