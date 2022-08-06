Підвищення пенсій 2022 року: попри війну, уряд обіцяє збільшити виплати за графіком

Із початку року середня пенсія в Україні уже зросла майже на 400 гривень. І навіть попри війну виплачувати її вдавалося без значних затримок, йдеться в ТСН.

На Буковину евакуаційним потягом з Донеччини Ольга Іванівна виїхала ще на початку війни. Нині живе у прихистку для переселенців. Каже, дуже задоволена і ставленням, і умовами, хоча перед поїздкою переживала. Пенсія була єдиним джерелом прибутку. Не знала, чи вчасно її у війну платитимуть на новому місці проживання. Але, зізнається, проблем не виникло.

«Я ніде не ходила, мені день у день приходила пенсія. Всі переживали, тут проживають пенсіонери з усіх областей, але, всі отримують, ніхто не жалівся, що у когось нема пенсії», - розповідає жінка.

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Усі переселенці, хто отримував гроші на картку до війни – так само отримують її, кажуть у Мінсоцполітики. Причому стосується це і тих, хто нині перебуває в окупації. Зміни є хіба для тих, хто отримував пенсії фізично – у відділеннях «Укрпошти». Таким людям, кажуть, треба прийти до найближчого відділення і змінити місце видачі, або ж перевести виплати на карту. Наразі така можливість є в кожній точці України. Тим, хто залишився у зоні бойових дій, радять за можливості виїхати в іншу область та отримувати гроші там, або ж переоформити виплати на карту. Дещо складніша ситуація із тими, хто наразі на окупованих територіях, але і там є можливість отримати виплати.

«Найпростіше – це відкрити картку в одному з українських банків. Ряд банків надають таку можливість – «Приватбанк», «Монобанк». Пенсійний фонд працює в режимі, коли людина може поінформувати про зміну реквізитів для виплати», - зазначає заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко.

Лише за минулий місяць до 10 тисяч людей це зробили. ТІ, хто з якоїсь причини це зробити не зміг, можуть не перейматись. Їхні кошти будуть зберігатись на рахунках до того моменту, поки людина не змінить спосіб виплати.

«Ці кошти чекають на людей. Так, ми як органи влади не маємо можливості виконати цю функцію на окупованій території. Але люди мають можливість доступу до цих коштів, якщо вони переміщуються на підконтрольну територію", - кажуть у пенсійному фонді.

Ідентична ситуація із соціальними пенсіями – за інвалідністю, через втрату годувальника. У Мінсоцполітики кажуть, в умовах війни автоматично продовжили такі пенсії навіть для тих, хто мав підтверджувати інвалідність щороку.

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Альона – також переселенка, у її сина ДЦП, жінка також отримує пенсію від держави. Проблем із переоформленням, каже не виникло. «Вона автоматично нараховувалася, ми знали, що у нас ці виплати до 18 років», - каже вона.

У пенсійному фонді твердять, що у державі більше 10 з половиною мільйонів пенсіонерів. Більше того – з 1 липня зріс прожитковий мінімум. Як наслідок і середня пенсія зросла майже на 400 гривень. Також на цей рік заплановано ще кілька перерахунків - із жовтня зміниться мінімальна зарплата, яка також впливатиме на деякі виплати.

«А з першого грудня у нас буде такий же ріст, як і з 1 липня, бо зросте прожитковий мінімум. Крім того –у нас із першого жовтня передбачені перерахунки особам, які досягли віку 70 років», - кажуть у пенсійному фонді.

Попри війну держава намагатиметься у повному обсязі виконувати всі соціальні зобов’язання. Що ж до затримок – то вони, кажуть, можливі, але максимум будуть короткочасними.

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