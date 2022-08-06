На Миколаївщині ворог знищує села, але військові змушують його техніку назавжди лишитись в українських степах

У полях на Миколаївщині наші вояки тиснуть ворога той чинить опір і спалює усі села довкола, в яких ще живуть люди.

Війна спустошила селище Віктора перетворивши його в руїни. Тепер чоловік один на вулиці і з парою сусідів в усьому селі, йдеться в ТСН.

«Буває вдається ніч поспати, а буває заснеш і неочікувано вибухи, йдуть до нас снаряди і летять над хатою, як снаряд падає, хата плаває, як корабель на морі», - розповідає чоловік.

Йому за 60. Поки тихо, порпається біля напівзруйнованого будинку, коли починаються обстріли -ховається по всіх закутках. Так і живе 5-ий місяць.

Димарі, вирви, спалені трактори, бетонні стовпи, які порозкидало неначе сірники. Окупанти руйнують усе .І не зважають ні на села, ні на поля, в яких стоїть не зібрана пшениця. «Все рушать, що можуть - з далекобійної б'ють, з «Градів», «Смерчів», з ракет кидають, літаки літають», - розповідають військові.

Просто під час знімань ТСН починаються вибухи. Десь у полях наші САУшки б'ють по ворогу у відповідь. За лічені хвилини займається посадка, в якій окопались окупанти.

Від майстерності і вправності Вадима залежить життя всього екіпажу. Чоловік -водій самохідноі артилерійської установки, родом з Житомирщини, до війни працював будівельником. Самохідка відстрілюється і розчиняється у нетрях, аби потім з’явитися на якомусь іншому напрямку і там завдати несподіваного удару окупантам. Щоб зупинити його нищівну ходу українськими степами.

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