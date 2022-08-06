Ворог обстрілює з артилерії та ракетами села і міста: у Генштабі розповіли, що відбувається на кордоні з РФ та Білоруссю

На Волинському та Поліському напрямках обстановка змін не зазнала.

Водночас у Генштабі ЗСУ наголосили, що зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору Республіки Білорусь.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 6 серпня.

На Сіверському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли неподалік Янжулівки, Миколаївки та Залізного Мосту Чернігівської області, а також біля Нової Гути, що на Сумщині.

На Харківському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив. Задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів Прудянки, Дуванки, Золочева та ще 27 населених пунктів. Завдав авіаційних ударів біля Верхнього Салтова, Леб’яжого та Гусарівки.

Раніше військовий експерт пояснив, чи можуть військові Білорусі переміститися до кордону України за одну ніч і напасти.

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