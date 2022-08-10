Говорить об эффективности не приходится: эксперт "разнес" российскую авацию

По словам эксперта, российские пилоты боятся опускаться ниже высоты, находящейся в зоне поражения украинских ракет.

Российские оккупанты очень осторожно используют свою авиацию во время нападений на Украину и очень боятся украинскую ПВО.

Об этом рассказал военный эксперт Сергей Грабский в интервью ТСН.ua.

"Начиная с апреля россияне очень осторожно использовали свою авиацию. Они боялись заходить в зону, которая находится даже под контролем тактических средств противовоздушной обороны Украины. Они боялись опускаться ниже высоты, находящейся в зоне поражения украинских ракет", – отметил эксперт.

Грабский уверен: говорить об эффективности российской авиации не приходится, потому что она близка к нулю.

"Россияне осуществляли такие молниеносные атаки где-то на грани зоны поражения против наших позиций, но мы с вами можем поднять статистику: мы не найдем информации, что россияне наносили глубинные рейдовые удары каких-либо учреждений или структур на территории Украины. Поэтому для нас это политический знак, что мы можем уничтожать противника в любой точке", – сказал он.

Эксперт добавил, что все пять военных аэродромов в оккупированном Крыму РФ задействуют в войне с Украиной.