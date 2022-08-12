Медведєв відверто погрожує Європі атомними станціями

Заступника очільника Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв знову написав емоційний текст, у якому цього разу взявся погрожувати Європі атомними станціями.

Медведєв пригрозив світу "новим Чорнобилем", натякаючи на удар Росії по європейських АЕС.

Про це колишній президент РФ написав у своєму Телеграмі.

"Що тут скажеш... Не слід забувати, що і в Європейському союзі є атомні станції. І випадковості там також можливі", - заявив Медведєв.

Судячи зі слів Медведєва, це нібито Україна "сама обстрілює свою Запорізьку АЕС".

"Київські відморозки та їхні західні покровителі, схоже, готові влаштувати новий Чорнобиль. Ракети та снаряди лягають все ближче до реактора Запорізької АЕС та до сховищ радіоактивних ізотопів. Говорять, що це Росія. Це очевидна брехня навіть для тупуватої русофобної публіки", - написав Медведєв.

Зазначимо, Путін перестав казати, що в Україні розгул нацизму, а під час його останнього публічного виступу взагалі жодного разу не промовив назву нашої держави. Натомість свій рот дедалі частіше відкривав Дмитро Медведєв. Лише за місяць той пригрозив українцям судним днем, а Володимира Зеленського порівняв із Гітлером.

Що ж насправді відбувається за Кремлівською стіною, йдеться в ТСН.

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