Українців попередили про погіршення погоди: що, де і коли прогнозують

У суботу, 13 серпня, українців попереджають про погіршення погодних умов.

Про це повідомляє ДСНС.

"Увага! Попередження про грози. 13 серпня в Україні, крім південно-східної частини, грози, в окремих районах град", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Києві та області також очікуються грози - I рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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