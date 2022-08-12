Українців попередили про погіршення погоди: що, де і коли прогнозують

Завтра у більшій частині країни оголошено I рівень небезпечності.
У суботу, 13 серпня, українців попереджають про погіршення погодних умов.
Про це повідомляє ДСНС.
"Увага! Попередження про грози. 13 серпня в Україні, крім південно-східної частини, грози, в окремих районах град", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у Києві та області також очікуються грози - I рівень небезпечності, жовтий.
Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.
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