Подготовка будет вестись по трем направлениям.
Во Львовской политехнике будут учить операторов беспилотников. Университет подписал соответствующий меморандум с Culver Aviation.
Об этом сообщили на сайте компании.
Так, на кафедре нефтегазовой инженерии и сварки стартует новое направление обучения "Беспилотные летательные аппараты" по специальности №134 "Авиационная и ракетно-космическая техника".
По новой образовательно-профессиональной программе будет вестись подготовка по направлениям :
- Проектирование и производство БПЛА;
- Обслуживание и эксплуатация БПЛА;
- Технологии сварки при производстве БПЛА.
Компания будет делиться со студентами опытом, приглашать их на стажировку на производство и проводить специализированные курсы и тренинги. А также будет обучать студентов управлять дронами – они смогут овладеть дополнительной профессией и получить сертификат оператора БпЛА.
Напомним, в Украине за полгода могут построить завод по производству байрактаров. В них будут использоваться украинские комплектующие.
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