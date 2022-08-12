Подготовка будет вестись по трем направлениям.

Во Львовской политехнике будут учить операторов беспилотников. Университет подписал соответствующий меморандум с Culver Aviation.

Об этом сообщили на сайте компании.

Так, на кафедре нефтегазовой инженерии и сварки стартует новое направление обучения "Беспилотные летательные аппараты" по специальности №134 "Авиационная и ракетно-космическая техника".

По новой образовательно-профессиональной программе будет вестись подготовка по направлениям :

Проектирование и производство БПЛА;

и БПЛА; Обслуживание и эксплуатация БПЛА;

и БПЛА; Технологии сварки при производстве БПЛА.

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Компания будет делиться со студентами опытом, приглашать их на стажировку на производство и проводить специализированные курсы и тренинги. А также будет обучать студентов управлять дронами – они смогут овладеть дополнительной профессией и получить сертификат оператора БпЛА.

Напомним, в Украине за полгода могут построить завод по производству байрактаров. В них будут использоваться украинские комплектующие.

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