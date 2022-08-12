Підготовка буде вестися за трьома напрямами.

У Львівській політехніці навчатимуть операторів безпілотників. Університет підписав відповідний меморандум із компанією Culver Aviation.

Про це повідомили на сайті компанії.

Так, на кафедрі нафтогазової інженерії та зварювання стартує новий напрямок навчання "Безпілотні літальні апарати" за спеціальністю №134 "Авіаційна та ракетно-космічна техніка".

За новою освітньо-професійною програмою буде вестися підготовка за напрямами:

Проєктування та виробництво БпЛА;

та БпЛА; Обслуговування та експлуатація БпЛА;

та БпЛА; Технології зварювання при виробництві БпЛА.

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Компанія буде ділитися зі студентами досвідом, запрошувати їх на стажування на виробництво і проводити спеціалізовані курси та тренінги. А також навчатиме студентів управляти дронами – вони зможуть опанувати додаткову професію та отримати сертифікат оператора БпЛА.

Нагадаємо, в Україні за пів року можуть побудувати завод із виробництва байрактарів. У них використовуватимуться українські комплектувальні.

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