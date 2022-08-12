У центрі Хмельницького чоловік влаштував стрілянину: перші подробиці

Поліція затримала 38-річного мешканця Хмельницького за стрілянину в центрі міста. Чоловік під час конфлікту вистрелив зі стартового пістолета у 21-річного хлопця.
Зловмисника затримали та доправили до СІЗО, йому загрожує до семи років ув’язнення.
Про це повідомили у поліції Хмельницької області.
Інцидент трапився на вулиці Проскурівській.
"Правоохоронцями було встановлено, що під час словесного конфлікту 38-річний чоловік здійснив постріл у 21-річного чоловіка із стартового пістолета, до якого було внесено конструктивні зміни, в результаті чого останній отримав тілесні ушкодження", – повідомляє пресслужба поліції.
Поліція вилучила зброю. Чоловіка затримали, наразі він перебуває у СІЗО.
Йому вже оголошено підозру за ч.4 ст. 296 ККУ (хуліганство із застосуванням зброї). Санкція статті передбачає від трьох до семи років тюрми.
Нагадаємо, у місті Нова Каховка поблизу бару між двома чоловіками виник конфлікт зі стріляниною. Чоловіки посварилися через дівчину.
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