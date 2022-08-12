В центре Хмельницкого мужчина устроил стрельбу: первые подробности

Полиция задержала 38-летнего жителя Хмельницкого за стрельбу в центре города. Мужчина во время конфликта выстрелил из стартового пистолета в 21-летнего парня.

Злоумышленник был задержан и доставлен в СИЗО, ему грозит до семи лет заключения.

Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.

Инцидент произошел на улице Проскуровской.

"Правоохранителями было установлено, что во время словесного конфликта 38-летний мужчина произвел выстрел в 21-летнего мужчину из стартового пистолета, в который были внесены конструктивные изменения, в результате чего последний получил телесные повреждения", – сообщает пресс-служба полиции.

Полиция изъяла оружие. Мужчину задержали, сейчас он находится в СИЗО.

Ему уже объявлено подозрение по ч.4 ст. 296 УК (хулиганство с применением оружия). Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет тюрьмы.

Напомним, в городе Новая Каховка вблизи бара между двумя мужчинами возник конфликт со стрельбой. Мужчины поссорились из-за девушки.

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