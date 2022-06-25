Стрілянина у гей-барі в Осло: двоє загиблих, 14 поранених

Стрілянина сталась у трьох місцях Осло близько першої години ночі за місцевим часом.

Внаслідок стрілянини у ніч проти суботи в Осло двоє людей загинули та 14 отримали поранення.

Стрілянина сталась у трьох місцях близько першої години ночі за місцевим часом. Постріли лунали у популярному гей-барі London Pub, а також біля джаз-клубу Herr Nilsen та ресторану на виніс.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що зловмисник діяв самостійно та вже був затриманий правоохоронцями. Про його мотиви нападу не повідомляють.

"Я бачив, як прийшов чоловік із сумкою, він взяв пістолет і почав стріляти", - повідомив журналіст громадського мовлення NRK Олав Реннеберг.

З 14-ти поранених людей кілька мають важкі травми.

London Pub – популярний гей-бар і нічний клуб у центрі Осло.

Осло у суботу проводить свій щорічний прайд.

Нагадаємо, у Нігерії внаслідок нападу на церкву загинули щонайменше 50 людей.

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