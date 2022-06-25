Ракетний удар по Житомирській області: загинув військовий

На початку четвертої години ранку у Житомирі пролунала сирена, сповіщаючи про повітряну тривогу. Під час тривоги на початку п'ятої години в місті було чути звуки близько десяти вибухів.

Інформацію про те, що в місті дійсно чути вибухи, опублікувала на своїй сторінці в мережі Facebook Житомирська обласна військова адміністрація.

Згодом голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко повідомив, що є загиблі.

"Сьогодні, як і в перший день повномасштабного вторгнення, починаючи від 4:15 ранку ворог знову завдав ракетних ударів по Житомирщині. Цього разу по території області було випущено близько 30 ракет. Наразі є інформація про незначні руйнування військової інфраструктури. Один військовий загинув, один отримав поранення", – повідомив Віталій Бунечко.

Як розповів мер Житомира Сергій Сухомлин, ворог вдарив 24 ракетами по околицях міста.

"Сьогодні вранці ми всі прокинулися від гучних вибухів. Житомиром нічого не прилетіло, було обстріляно військові об'єкти навколо міста, ракети були запущені з території Білорусі. Сумарно було 24 ракети запущено по військових частинах та об'єктах навколо Житомира", - повідомив мер.

Нагадаємо, російські ВПС з території Білорусі здійснили масований ракетний удар по Київській, Чернігівській областям.

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