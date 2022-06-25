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Окупанти обстріляли дві громади у Дніпропетровській області: постраждала жінка

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Окупанти обстріляли дві громади у Дніпропетровській області: постраждала жінка

ФОТО: Валентин Резнічекно / Telegram

Російські загарбники знову атакували населені пункти Дніпропетровщини.

Зранку 25 червня, близько 7:40 окупанти обстріляли Широківську та Зеленодольську громади Дніпропетровської області. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. 

Внаслідок атаки у Зеленодольську постраждала 60-річна жінка. 

Також було пошкоджено дачний будинок. 

В інших районах області на цю хвилину спокійно. 

Нагадаємо, росіяни випустили 24 ракети по Житомирській області.

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