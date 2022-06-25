Окупанти обстріляли дві громади у Дніпропетровській області: постраждала жінка

Окупанти обстріляли дві громади у Дніпропетровській області: постраждала жінка

Російські загарбники знову атакували населені пункти Дніпропетровщини.

Зранку 25 червня, близько 7:40 окупанти обстріляли Широківську та Зеленодольську громади Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Внаслідок атаки у Зеленодольську постраждала 60-річна жінка.

Також було пошкоджено дачний будинок.

В інших районах області на цю хвилину спокійно.

Нагадаємо, росіяни випустили 24 ракети по Житомирській області.

Читайте також: