Окупанти обстріляли дві громади у Дніпропетровській області: постраждала жінка

Російські загарбники знову атакували населені пункти Дніпропетровщини.
Зранку 25 червня, близько 7:40 окупанти обстріляли Широківську та Зеленодольську громади Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Внаслідок атаки у Зеленодольську постраждала 60-річна жінка.
Також було пошкоджено дачний будинок.
В інших районах області на цю хвилину спокійно.
Нагадаємо, росіяни випустили 24 ракети по Житомирській області.
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