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Завод "Байрактар" построят через полгода: армию РФ будут уничтожать современными ракетами

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Завод "Байрактар" построят через полгода: армию РФ будут уничтожать современными ракетами

Фото: ТСН.ua

Наладить производство байракторов в Украине можно за полгода. Они будут создаваться с украинскими комплектующими.

В Украине за полгода могут построить завод по производству байракторов. В них будут использоваться украинские комплектующие.

Об этом в эфире телеканала "FreeДом" сообщил военный эксперт Роман Свитан.

“На этом заводе будут наши комплектующие. Скорее всего на нем будут производиться не байратеры, а беспилотники AKINCI – в них будут использоваться наши двигатели. Это в какой-то части будет украинский AKINCI – боевой дрон весом пять тонн с боевой мощностью 1350 килограмм. В воздухе он может быть до 24 часов. Высота у него – 12 километров. Он может нести ракеты воздушного базирования, а также управляемые авиабомбы ”, – рассказал военный эксперт.

Он также добавил, что беспилотники смогут запускать турецкие ракеты "Сом" с дальностью 275 километров.

Напомним, что оккупанты угрожают фермерам на Херсонище ведением "пропускной системы".

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