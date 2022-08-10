Удар по Крыму могли нанести дальнобойными ракетами ATACMS – эксперт

Взрывы на военном аэродроме в Новофедоровке в Крыму могли нанести дальнобойными ракетами ATACMS.
Военный аэродром оккупантов в Новофедоровке мог взорваться после попадания в него дальнобойных ракет типа ATACMS.
Об этом в эфире телеканала "FreeДом" сообщил военный эксперт Роман Свитан.
“Дальность поражения этого аэродрома свидетельствует о том, что это ракета ATACMS с дальностью – 300 километров. Есть еще один вариант – возможно это ракеты авиационного базирования”, — рассказал Роман Свитан.
Напомним, что аэродром в Новофедоровке могли обстрелять ракетами. Об этом свидетельствует характер повреждений.
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