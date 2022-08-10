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Удару по Криму могли завдати далекобійними ракетами ATACMS - експерт

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Удару по Криму могли завдати далекобійними ракетами ATACMS - експерт

Фото з відкритих джерел

Вибухи на військовому аеродром в Новофедорівці в Криму могли завдати далекобійними ракетами ATACMS. 

Військовий аеродром окупантів в Новофедорівці міг вибухнути після влучення в нього далекобійних ракет типу ATACMS.

Про це в ефірі телеканалу “FreeДом” повідомив військовий експерт Роман Світан.

“Дальність поразки цього аеродрому свідчить про те, що це ракета ATACMS із дальністю - 300 кілометрів. Є ще один варіант – можливо, це ракети авіаційного базування”, - розповів Роман Світан.

Нагадаємо, що аеродром у Новофедорівці могли обстріляти ракетами. Про це свідчить характер пошкоджень.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
502
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