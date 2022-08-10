Удару по Криму могли завдати далекобійними ракетами ATACMS - експерт

Вибухи на військовому аеродром в Новофедорівці в Криму могли завдати далекобійними ракетами ATACMS.
Військовий аеродром окупантів в Новофедорівці міг вибухнути після влучення в нього далекобійних ракет типу ATACMS.
Про це в ефірі телеканалу “FreeДом” повідомив військовий експерт Роман Світан.
“Дальність поразки цього аеродрому свідчить про те, що це ракета ATACMS із дальністю - 300 кілометрів. Є ще один варіант – можливо, це ракети авіаційного базування”, - розповів Роман Світан.
Нагадаємо, що аеродром у Новофедорівці могли обстріляти ракетами. Про це свідчить характер пошкоджень.
Читайте також:
- Росіяни не можуть взяти Слов'янськ і Сіверськ - Грабський
- На Донеччині запроваджують особливий режим в’їзду, виїзду та руху транспорту: які умови
- "Сценарій не вдається": Марченко впевнений, що окупанти не проведуть "референдум" у Херсоні