Росіяни не можуть взяти Слов'янськ і Сіверськ - Грабський

Зараз Слов'янськ та Сіверськ виходить з ланцюжка "Слов'янськ, Сіверськ та Бахмут", а Росія намагається чинити тиск саме на сході та південному сході.

Про це в ефірі телеканалу FreeDom розповів військовий експерт Сергій Грабський.

"Тут я вже пригадував Авдіївку та Піски. Таким чином вони хочуть відтягнути ЗСУ від Донецька, тому що завдання ефективних ударів по об'єктах так званих "Л/ДНР" створює серйозні проблеми для російських окупантів", - зазначив він.

Нагадаємо, Грабський розповів, що на фронті окупанти мають велику перевагу в іржавому залізі.

Читайте також: