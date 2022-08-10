Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни не можуть взяти Слов'янськ і Сіверськ - Грабський

Дата публікації
Перегляди
1702
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росіяни не можуть взяти Слов'янськ і Сіверськ - Грабський

t.me/pavlokyrylenko_donoda

Окупанти намагаються відтягнути ЗСУ від Донецька.

Зараз Слов'янськ та Сіверськ виходить з ланцюжка "Слов'янськ, Сіверськ та Бахмут", а Росія намагається чинити тиск саме на сході та південному сході.  

Про це в ефірі телеканалу FreeDom розповів військовий експерт Сергій Грабський.

"Тут я вже пригадував Авдіївку та Піски. Таким чином вони хочуть відтягнути ЗСУ від Донецька, тому що завдання ефективних ударів по об'єктах так званих "Л/ДНР" створює серйозні проблеми для російських окупантів", - зазначив він.

Нагадаємо, Грабський розповів, що на фронті окупанти мають велику перевагу в іржавому залізі.

Читайте також:

Після "бавовни"налякані росіяни тікають з Криму, а соцмережі вибухнули жартами та мемами

Після "бавовни"налякані росіяни тікають з Криму, а соцмережі вибухнули жартами та мемами

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація