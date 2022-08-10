Росіяни не можуть взяти Слов'янськ і Сіверськ - Грабський

Окупанти намагаються відтягнути ЗСУ від Донецька.
Зараз Слов'янськ та Сіверськ виходить з ланцюжка "Слов'янськ, Сіверськ та Бахмут", а Росія намагається чинити тиск саме на сході та південному сході.
Про це в ефірі телеканалу FreeDom розповів військовий експерт Сергій Грабський.
"Тут я вже пригадував Авдіївку та Піски. Таким чином вони хочуть відтягнути ЗСУ від Донецька, тому що завдання ефективних ударів по об'єктах так званих "Л/ДНР" створює серйозні проблеми для російських окупантів", - зазначив він.
Нагадаємо, Грабський розповів, що на фронті окупанти мають велику перевагу в іржавому залізі.
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