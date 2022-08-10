Россияне не могут взять Славянск и Северск — Грабский

Сейчас Славянск и Северск выходит из цепочки "Славянск, Северск и Бахмут", а Россия пытается оказывать давление именно на востоке и юго-востоке.

Об этом в эфире телеканала FreeDom рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

"Здесь я уже вспоминал Авдеевку и Пески. Таким образом они хотят оттянуть ВСУ от Донецка, потому что нанесение эффективных ударов по объектам так называемых "Л/ДНР" создает серьезные проблемы для российских оккупантов", — отметил он.

Напомним, Грабский рассказал, что на фронте оккупантв имеют большое преимущество в ржавом железе.

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