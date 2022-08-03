ВСУ обезвредили вражеских разведчиков на Славянском направлении

В Донецкой области в последние дни оккупанты активизировали разведку.

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали разведгруппу оккупантов, которая "вынюхивала" в районе мазановки.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Славянском направлении российские оккупанты обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии вблизи Новой Дмитровки, Богородичного, Чепиля, Карнауховки, Довгенького, Барвенкового, Шнурков, Гусаровки и Дмитровки.

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"Силами разведывательной группы враг пытался вести разведку южнее Мазановки, оккупанты обнаружены и обезврежены", — отметили в Генштабе.

Напомним, что в Харьковской области оккупанты решили немного "продвинуться". Попытка оказалась неудачной, поэтому вместо продвижения вперед они получили "на орехи" от ВСУ и помчались назад.

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