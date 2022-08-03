Россияне могут атаковать Авдеевку с территории оккупированной Донецкой области — ISW

Российские оккупационные войска, вероятно, решили атаковать Авдеевку в лоб с территории оккупированной Донецкой области.

Аналитики американского Института изучения войны считают, что захватчики не будут ждать, пока украинские силы отойдут со своих подготовленных оборонительных позиций в результате российских операций по охвату северо-восточнее населенного пункта.

Об этом говорится в свежем отчете ISW.

Специалисты подчеркивают, что под сообщением Генштаба о частичном успехе оккупантов в этом районе, вероятно, подразумевают вытеснение ВСУ из района Бутовской шахты юго-западнее Авдеевки.

"Украинские силы удерживают позиции вокруг вентиляционного ствола шахты "Бутовка" с 2015-го и описывают это расположение как ближайшую украинскую позицию в Донецке и ключевой форпост для обороны Авдеевки", — говорится в отчете ISW.

В ближайшее время россияне также попытаются захватить трассу, соединяющую Пески и Авдеевку, считают аналитики. Отмечается, что попытки штурмовать Авдеевку для России раньше не давали существенного прогресса.

Фото: ISW.

К слову, российские войска раньше пытались прорваться через северо-восточную окраину Авдеевки, но в течение месяцев не добились значительных успехов.

Напомним, начались 161 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. Оккупанты пытаются вытеснить ВСУ на Бахмутском направлении и прорваться на Авдеевском. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба по состоянию на 3 августа.

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