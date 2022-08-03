Церковный календарь на 3 августа — кому молятся верующие

Какой праздник 3 августа в церковном календаре

3 августа чтят память святого пророка Иезикииля. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 3 августа – день памяти святого пророка Иезикииля

В среду, 3 августа 2022 года, церковь чтит память святого пророка Иезикииля.

Родился он в еврейском городе Сарир. Был сыном священника Буге из древнего римского рода Левии. Во время второй Иерусалимской оккупации Иезикииля и других забрали в Вавилон в плен в Навуходоносор.

Во время пребывания в плену пророк жил у реки Ховар. Там ему открылось первое откровение. Он увидел большое и светлое облако, шедшее с севера. Внутри облака двигалось пламя, а вокруг было ослепительное сияние. Затем облако превратилось в четырех фигур: человека, орла, льва и тельца. Было у них по четыре крыла, человеческие руки. Вокруг тел клубился огонь, а из него выходили молнии. При каждой фигуре было колесо голубого цвета и очень крепко с виду. Стояли фигуры и молчали, пока с небес не донесся голос Божий.

Видение, которое получил пророк Иезикииль, указывало на престол Бога. А четыре фигуры – это четверо святых. За видение эти пророка были наказаны. Его долгое время держали в кандалах.

Также Иезикииль был великим чудотворцем. Подобно Моисею он умел разводить воды.

Церковный календарь на 3 августа: видео

Народные приметы

На дубах много желудей – будет теплая зима.

Тихая погода, но падают с деревьев сухие ветки – ждите непогоду.

На рябине много ягод – будет осень дождливая.

Что нельзя делать 3 августа