Церковний календар на 3 серпня - кому моляться віряни

Яке свято 3 серпня в церковному календарі

3 серпня вшановують пам’ять святого пророка Єзикиїля. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 3 серпня — день пам’яті святого пророка Єзикиїля

У середу, 3 серпня 2022 року, церква вшановує пам’ять святого пророка Єзикиїля.

Народився він в єврейському місті Сарір. Був сином священника Бузі з давнього римського роду Левії. В часи другої Єрусалимської окупації Єзикиїля та інших забрали до Вавилону в полон до Навуходоносора.

Під час перебування у полоні пророк жив біля річки Ховар. Там йому відкрилося перше одкровення. Він побачив велику і світлу хмару, яка йшла з півночі. Всередині хмари рухалося полум'я, а навкруги було сліпуче сяйво. Потім хмара перетворилася на чотирьох фігур: людини, орла, лева та тільця. Було в них по чотири крила, людські руки. Навколо тіл клубочився вогонь, а з нього виходили блискавки. При кожній фігурі було колесо блакитного кольору і дуже міцне на вигляд. Стояли фігури і мовчали, поки з небес не почувся голос Божий.

Видіння, яке отримав пророк Єзикиїль, вказувало на престол Бога. А чотири фігури - це четверо святих. За видіння ці пророка було покарано. Його довгий час тримали в кайданах.

Також Єзикиїль був великим чудотворцем. Подібно до Мойсея він вмів розводити води.

Церковний календар на 3 серпня: відео

Народні прикмети

На дубах багато жолудів - буде тепла зима.

Тиха погода, але падають з дерев сухі гілки - чекайте на негоду.

На горобині багато ягід - буде осінь дощова.

Що не можна робити 3 серпня