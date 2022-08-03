Оккупанты перебрасывают с территории Беларуси в Украину ДРГ — Генштаб

Россия продолжает использовать территорию Беларуси для ведения войны против Украины.

В последнее время участилось количество ДРГ врага, входящих с территории РБ.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"На Волынском и Полесском направлениях проведена тренировка по связи генерального штаба вооруженных сил республики Беларусь. Оккупанты продолжают использовать территорию республики Беларусь для переброски диверсионно-разведывательных групп на территорию Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, российский оппозиционер, писатель и публицист Андрей Пионтковский оценил важность контрнаступления ВСУ в Херсонской области и последующего освобождения оккупированного областного центра.

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