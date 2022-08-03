Окупанти перекидають з території Білорусі до України ДРГ - Генштаб

Росія і далі продовжує використовувати територію Білорусі для ведення війни проти України.
Останнім часом почастішала кількість ДРГ ворога, які заходять з території РП.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
"На Волинському та Поліському напрямках проведено тренування зі зв’язку генерального штабу збройних сил республіки білорусь. Окупанти продовжують використовувати територію республіки білорусь для перекидання диверсійно-розвідувальних груп на територію України". - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, російський опозиціонер, письменник і публіцист Андрій Піонтковський оцінив важливість контрнаступу ЗСУ в Херсонській області та подальшого звільнення окупованого обласного центру.
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