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Окупанти перекидають з території Білорусі до України ДРГ - Генштаб

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Окупанти перекидають з території Білорусі до України ДРГ - Генштаб

ФОТО: До Білорусі на навчання з авіатренування, зокрема з десантування, прибули російські пілоти. Вони проводять тренування на п'яти військових аеродромах, що на кордоні з Україною. ФОТО: Беларускі Гаюн

Росія і далі продовжує використовувати територію Білорусі для ведення війни проти України.

Останнім часом почастішала кількість ДРГ ворога, які заходять з території РП.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Волинському та Поліському напрямках проведено тренування зі зв’язку генерального штабу збройних сил республіки білорусь. Окупанти продовжують використовувати територію республіки білорусь для перекидання диверсійно-розвідувальних груп на територію України". - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російський опозиціонер, письменник і публіцист Андрій Піонтковський оцінив важливість контрнаступу ЗСУ в Херсонській області та подальшого звільнення окупованого обласного центру.

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