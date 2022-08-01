Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У битві за Херсон вирішується доля світу - російський опозиціонер

Дата публікації
Перегляди
2373
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У битві за Херсон вирішується доля світу - російський опозиціонер

Фото: УНІАН

За прогнозом Піонтковського, у битві за Херсон Захід виконає свій "союзницький обов'язок".

Російський опозиціонер, письменник і публіцист Андрій Піонтковський оцінив важливість контрнаступу ЗСУ в Херсонській області та подальшого звільнення окупованого обласного центру.

Про це Піонтковський сказав у новому випуску "Балаканки" проєкту "Гроші".

"У битві за Херсон зараз вирішується доля світу, без перебільшення. Йде четверта світова війна і це вирішальна сутичка. Відповідальні люди в США не можуть не розуміти, що тут здригнутися не можна", - зазначив він.

За прогнозом опозиціонера, у битві за Херсон Захід виконає свій "союзницький обов'язок".

Нагадаємо, у Херсонській області деокуповано 46 населених пунктів, проте населенню все одно бажано евакуюватися до безпечніших регіонів до повного звільнення області.  

У Херсоні припинили роботу всі українські банки

У Херсоні припинили роботу всі українські банки

Читайте також:

Наступна публікація