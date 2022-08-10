"Сценарий не удается": Марченко уверен, что оккупанты не проведут "референдум" в Херсоне

По его словам, жители оккупированного города очень проукраинские. Именно они и не дадут россиянам реализовать сценарии с "референдумом" и "русским миром".

Об этом в интервью "РБК Украина" рассказал генерал-майор Дмитрий Марченко.

По его словам, спецслужбы страны-агрессора между собой ведут разговоры, что в Херсоне не удается сценарий, который они применили в 2014-м в Крыму во время аннексии полуострова.

"Их ФСБовцы между собой обсуждают то, что в Херсоне у них не удается тот сценарий, который они применяли в Крыму. Они уже признают это как факт. Они уже готовятся к каким-то другим мерам, потому что именно этот сценарий у них не удается", – подчеркнул Марченко.

Как сообщалось, данные проведенного коллаборантами опроса показали, что менее 10% мелитопольцев поддерживают Россию.

Читайте также: