"Сценарий не удается": Марченко уверен, что оккупанты не проведут "референдум" в Херсоне

Генерал-майор Дмитрий Марченко уверен, что оккупационным властям Херсона не удастся провести "референдум".
По его словам, жители оккупированного города очень проукраинские. Именно они и не дадут россиянам реализовать сценарии с "референдумом" и "русским миром".
Об этом в интервью "РБК Украина" рассказал генерал-майор Дмитрий Марченко.
По его словам, спецслужбы страны-агрессора между собой ведут разговоры, что в Херсоне не удается сценарий, который они применили в 2014-м в Крыму во время аннексии полуострова.
"Их ФСБовцы между собой обсуждают то, что в Херсоне у них не удается тот сценарий, который они применяли в Крыму. Они уже признают это как факт. Они уже готовятся к каким-то другим мерам, потому что именно этот сценарий у них не удается", – подчеркнул Марченко.
Как сообщалось, данные проведенного коллаборантами опроса показали, что менее 10% мелитопольцев поддерживают Россию.
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