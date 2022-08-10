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Россия наращивает темпы поставки нефти в Европу в обход санкций

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Россия наращивает темпы поставки нефти в Европу в обход санкций

Фото: Associated Press

Увеличивается количество судов, действующих в обход запрета импорта.

Поставляет нефть в обход санкций – Россия наращивает объемы поставок в южную Европу, несмотря на ограничения.

Об этом сообщает Bloomberg.

Журналисты издания отследили движение судов в регионе и установили – отгрузки нефти проходят в порты Италии и Турции.

Снабжение из России в Средиземноморский регион было самым высоким с середины июня, а Испания и Греция получили российскую нефть впервые за четыре месяца. Ранее Bloomberg писал, что для обхода санкций российскую нефть перегружают в небольшом египетском порту, где возможно смешивают ее с местной.

Еще один способ обойти ограничение – это перекачивать российскую нефть между судами в Средиземном и Черном морях, чтобы доставить ее в Европу или Азию с указанием другого происхождения.

Санкции против российской нефти, приносящей значительные доходы бюджету страны-агрессорки, Соединенные Штаты ввели 8 марта, а Евросоюз объявил о частичном запрете на импорт 3 июня.

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