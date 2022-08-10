Росія нарощує темпи постачання нафти до Європи в обхід санкцій

Постачає нафту в обхід санкцій - Росія нарощує обсяги поставок до південної Європи попри обмеження.

Про це повідомляє Bloomberg.

Журналісти видання відстежили рух суден у регіоні та встановили - відвантаження нафти відбуваються до портів Італії та Туреччини.

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Постачання з Росії в Середземноморський регіон було найвищим з середини червня, а Іспанія та Греція отримали російську нафту вперше за чотири місяці. Раніше Bloomberg писав, що для обходу санкцій російську нафту перевантажують у невеликому єгипетському порту, де, можливо, змішують її з місцевою.

Ще один спосіб обійти обмеження - це перекачувати російську нафту між суднами у Середземному та Чорному морях, аби доправити її до Європи чи Азії із зазначенням іншого походження.

Санкції проти російської нафти, яка приносить значні прибутки бюджету країни-агресорки, Сполучені Штати ввели 8 березня, а Євросоюз оголосив про часткову заборону на імпорт 3 червня.

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