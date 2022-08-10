Восьмикратний чемпіон світу із Польщі взявся допомагати українським притулкам для тварин

Восьмиразовий чемпіон світу з перегонів на собачих упряжках та тренер-міжнародник, щойно Росія повномасштабно вторглася в Україну, вирішив узятися ще й за волонтерство.

Поляк Ігор Трач допомагає нашим військовим, а ще - тваринам, чиї господарі загинули, або ж виїхали із зони бойових дій. Тепер приїхав до найбільшого притулку для собак та котів в Україні, який кілька тижнів був в окупації, йдеться в ТСН.

Ігор Трач - волонтер із Польщі приїхав до притулку не з порожніми руками, разом із товаришами привіз зо дві тонни корму. Засновниця притулку Олександра Мезінова не тямиться від радощів. В притулку понад три тисячі котів та собак, тож їжі потрібно багато.

Восьмикратний чемпіон світу з їздового спорту про агресію Росії почув у Норвегії. І одразу ж зрозумів, що залишатися осторонь не може. Так і став волонтером, уже побувавши, зокрема, на Київщині, Донеччині, Херсонщині та Миколаївщині.

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«Коли окупанти напали, я саме був зі своєю командою на змаганнях. Я вирішив: щойно закінчимо, вирушимо до України. Зі мною зв’язалося багато людей з усіх куточків світу, передали гуманітарну допомогу. Це вже мій двадцять п’ятий вояж різними містами та селами вашої держави», - розповідає він.

Ігор опікується тваринами, життя яких скалічила війна. Доправляє корм та забирає, зокрема, до Польщі - покинутих напризволяще чотирилапих. Там їм шукають нові родини. «Від початку повномасштабної війни ми вивезли до Польщі та інших країн понад триста чотирилапих. Деякі тварини з Харкова були дуже травмовані після бомбардування і їм потрібна була термінова медична допомога. Тому ми не могли їх залишити на вулиці», - твердить він.

До цього притулку вирішив навідатись, дізнавшись, що заклад кілька тижнів був в окупації. Тутешні пожильці від пережитого оговтуються і досі. Кілька собак загинуло - від постійних вибухів у них не витримали серця.

«Собаки коли чули ці літаки, ракети, «Гради», вискакували із вольєрів, рвали сітку, розривали і себе», - розповідає власниця притулку.

Допомоги під час окупації чекати було ні з відки. Рашисти щодня нишпорили територією. Мобільні співробітників знищували. Власниця притулку Олександра ще з кількома помічниками їздили навколишніми селами під обстрілами, у пошуках харчів для тварин. Вода і світло зникло, супи готували на вогні тоннами.

Коли ж рашистів вигнали із Київщини - Олександра почала звідусіль приймати до закладу знедолених тварин. Курку Галю разом із кроликом, вівцею , собаками та котами привезли з Бородянського району. Їх господарі покинули під час евакуації. «Їхня ж собака була голодна і вона просто поїла їх всіх і Галя просто випадково залишилася і кролик теж», - розповідає історію своїх підопічних власниця притулку.

Нині в притулку розширюють житлову площу, у планах звести будиночок для цуценят і добудувати хатину для котів, бо деякі нявчики, поки туляться у невеликих вольєрах. Частину матеріалів уже закупили, але коштів не вистачає. «Це 9 мільйонів - це 800 квадратів», - каже Олександра.

Ігор Трач обдивляється притулок, обіцяючи допомагати тваринам із різних куточків України й надалі. А ще переконаний: наша держава має обов’язково побороти рашизм, бо це важливо не лише для України. «Зараз ви воюєте, захищаючи усю Європу. Тож ми вас підтримуємо і віримо у перемогу», - каже він.

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