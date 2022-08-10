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Россия применяет новые пути распространения русской пропаганды

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Россия применяет новые пути распространения русской пропаганды

Фото: Freepik

Теперь фейки озвучивают на английском, французском, немецком и итальянском языках.

Страна-агрессорка нашла способ обойти запрет пропаганды через телевидение и продолжает дезинформировать Запад.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

После того, как Евросоюз заблокировал два главных пропагандистских канала России – «Спутник» и RT, часть контента опубликовали на сайтах, ранее явного отношения к Москве не имеющих.

Так, количество интернет-ресурсов, распространяющих российскую дезинформацию, превышает две с половиной сотни и за последние месяцы к ним добавились десятки новых сайтов. Они распространяют пропаганду на английском, французском, немецком и итальянском языках. И многие из этих сайтов – созданы задолго до войны.

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