Рейтинг школ Киева: куда отдавать ребенка в 2022 году

ТСН.ua собрал актуальную информацию об условиях приема в первый класс и составил рейтинг школ Киева в разных районах по итогам результатов ВНО выпускников учебных заведений в прошлом году. Читайте об этом в материале.
Рейтинг общеобразовательных школ Киева был составлен информационным образовательным ресурсом "Освіта.ua". Эти учебные заведения заняли самое высокое место в рейтинге по итогам ВНО 2021 года.
Первое место – научно-исследовательская школа "Базис"
Балл ВНО 2021 года – 185.1
На сайте школы можно ознакомиться с информацией, которая может пригодиться родителям и детям.
Адрес: ул. Кожемяцкая, 12-Б
Телефон: (066) 634 93 53
Email: info@basis.kiev.ua
Второе место – Гимназия №153 имени А.С.Пушкина (Шевченковский район)
Балл ВНО 2021 года – 181.4
Узнать важную информацию, которая может пригодиться детям и родителям, можно на сайте гимназии.
Адрес: ул. Черновола, 37а
Телефон: +38 (044) 236-05-81
Email: sch-153pushkin@rus.net
Третье место – Гимназия №178 (Соломенский район)
Балл ВНО 2021 – 179.9
О самой гимназии можно узнать больше на официальном сайте учебного заведения.
Адрес: пр. Воздухофлотский, 22
Телефон: +38(044) 249-59-80
Email: gymnasium178@gmail.com
Четвертое место – ООО "НПК "Новопечерская школа"
Балл ВНО 2021 – 180.9
Более подробную информацию, которая понадобится родителям и детям при поступлении, можно найти на сайте.
Адрес: ул. Драгомирова, 9-Б
Телефон: +38 (044) 359-07-50,
+38 (050) 193-93-93
Email: INFO@NOVOSHKOLA.COM.UA
Пятое место – УПК "Доминанта"
Балл ВНО 2021 – 178.6
Информацию о самом учебном заведении и вступительной кампании можно найти на сайте.
Адрес: ул. Юности, 3
Телефон: +38 (044) 543-37-57
Email: nvkdominanta@ukr.net
Шестое место – Специализированная школа I-III ст. №155 с углубленным изучением английского языка (Шевченковский район)
Балл ВНО 2021 – 179.2
На сайте вы можете найти информацию, которая пригодится родителям и детям.
Адрес: ул. Артема 5
Телефон: (044) 272 08 26
Седьмое место — Гимназия "Академия"
Балл ВНО 2021 – 177.3
О самой гимназии и вступительной кампании можно узнать больше на сайте.
Адрес: ул. Феодоры Пушиной, 4
Телефон: (044) 450-02-14
(044) 450-06-57
(044) 450-07-97
Восьмое место – Специализированная школа I-III ст. №57 с углубленным изучением английского языка (Шевченковский район)
Балл ВНО 2021 – 177.8
На сайте собрана вся необходимая информация, которая пригодится детям и родителям.
Адрес: ул. Прорезная, 19а
Телефон: (044) 278-44-31
Девятое место — ОУЗ I-III ст. Лицей №100 "Подол" (Подольский район)
Балл ВНО 2021 – 173.1
Вы можете узнать всю необходимую информацию на сайте учебного заведения.
Адрес: ул. Покровская 4/6
Телефон: (063) 30-55-177
Email: info@podil100.com
Десятое место — ООО "Учреждение общего среднего образования "МЕЙНСТРИМ"
Балл ВНО 2021 – 175.3
Чтобы узнать вступительную кампанию, родителям и детям следует посетить учебное заведение.
Адрес: ул. Михаила Емельяновича-Павленко, 19-А
Телефон: (050)4077857
Email: mainstreamschool5@gmail.com