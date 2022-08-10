Рейтинг школ Киева: куда отдавать ребенка в 2022 году

ТСН.ua собрал актуальную информацию об условиях приема в первый класс и составил рейтинг школ Киева в разных районах по итогам результатов ВНО выпускников учебных заведений в прошлом году. Читайте об этом в материале.

Рейтинг общеобразовательных школ Киева был составлен информационным образовательным ресурсом "Освіта.ua". Эти учебные заведения заняли самое высокое место в рейтинге по итогам ВНО 2021 года.

Первое место – научно-исследовательская школа "Базис"

Балл ВНО 2021 года – 185.1

На сайте школы можно ознакомиться с информацией, которая может пригодиться родителям и детям.

Адрес: ул. Кожемяцкая, 12-Б

Телефон: (066) 634 93 53

Email: info@basis.kiev.ua

Второе место – Гимназия №153 имени А.С.Пушкина (Шевченковский район)

Балл ВНО 2021 года – 181.4

Узнать важную информацию, которая может пригодиться детям и родителям, можно на сайте гимназии.

Адрес: ул. Черновола, 37а

Телефон: +38 (044) 236-05-81

Email: sch-153pushkin@rus.net

Третье место – Гимназия №178 (Соломенский район)

Балл ВНО 2021 – 179.9

О самой гимназии можно узнать больше на официальном сайте учебного заведения.

Адрес: пр. Воздухофлотский, 22

Телефон: +38(044) 249-59-80

Email: gymnasium178@gmail.com

Четвертое место – ООО "НПК "Новопечерская школа"

Балл ВНО 2021 – 180.9

Более подробную информацию, которая понадобится родителям и детям при поступлении, можно найти на сайте.

Адрес: ул. Драгомирова, 9-Б

Телефон: +38 (044) 359-07-50,

+38 (050) 193-93-93

Email: INFO@NOVOSHKOLA.COM.UA

Пятое место – УПК "Доминанта"

Балл ВНО 2021 – 178.6

Информацию о самом учебном заведении и вступительной кампании можно найти на сайте.

Адрес: ул. Юности, 3

Телефон: +38 (044) 543-37-57

Email: nvkdominanta@ukr.net

Шестое место – Специализированная школа I-III ст. №155 с углубленным изучением английского языка (Шевченковский район)

Балл ВНО 2021 – 179.2

На сайте вы можете найти информацию, которая пригодится родителям и детям.

Адрес: ул. Артема 5

Телефон: (044) 272 08 26

Седьмое место — Гимназия "Академия"

Балл ВНО 2021 – 177.3

О самой гимназии и вступительной кампании можно узнать больше на сайте.

Адрес: ул. Феодоры Пушиной, 4

Телефон: (044) 450-02-14

(044) 450-06-57

(044) 450-07-97

Восьмое место – Специализированная школа I-III ст. №57 с углубленным изучением английского языка (Шевченковский район)

Балл ВНО 2021 – 177.8

На сайте собрана вся необходимая информация, которая пригодится детям и родителям.

Адрес: ул. Прорезная, 19а

Телефон: (044) 278-44-31

Девятое место — ОУЗ I-III ст. Лицей №100 "Подол" (Подольский район)

Балл ВНО 2021 – 173.1

Вы можете узнать всю необходимую информацию на сайте учебного заведения.

Адрес: ул. Покровская 4/6

Телефон: (063) 30-55-177

Email: info@podil100.com

Десятое место — ООО "Учреждение общего среднего образования "МЕЙНСТРИМ"

Балл ВНО 2021 – 175.3

Чтобы узнать вступительную кампанию, родителям и детям следует посетить учебное заведение.

Адрес: ул. Михаила Емельяновича-Павленко, 19-А

Телефон: (050)4077857

Email: mainstreamschool5@gmail.com