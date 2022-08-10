Рейтинг шкіл Києва: куди віддавати дитину 2022 року

ТСН.ua зібрав актуальну інформацію про умови приймання до першого класу та склав рейтинг шкіл Києва у різних районах за підсумками результатів ЗНО випускників навчальних закладів торік. Читайте про це в матеріалі.
Рейтинг загальноосвітніх шкіл Києва було складено інформаційним освітнім ресурсом "Освіта.ua". Ці заклади освіти посіли найвище місце у рейтингу за підсумками ЗНО 2021 року.
Перше місце - науково-дослідницька школа "Базис"
Бал ЗНО 2021 року - 185.1
На сайті школи можна ознайомитися з інформацією, яка може знадобитися батькам та дітям.
Адреса: вул. Кожум'яцька, 12-Б
Телефон: (066) 634 93 53
Email: info@basis.kiev.ua
Друге місце - Гімназія №153 імені О.С.Пушкіна (Шевченківський район)
Бал ЗНО 2021 року - 181.4
Дізнатися важливу інформацію, яка може знадобитися дітям та батькам, можна на сайті гімназії.
Адреса: вул. Чорновола, 37а
Телефон: +38 (044) 236-05-81
Email: sch-153pushkin@ukr.net
Третє місце - Гімназія №178 (Солом'янський район)
Бал ЗНО 2021 - 179.9
Про саму гімназію можна дізнатися більше на офіційному сайті закладу освіти.
Адреса: пр. Повітрофлотський, 22
Телефон: +38(044) 249-59-80
Email: gymnasium178@gmail.com
Четверте місце - ТОВ "НВК "Новопечерська школа"
Бал ЗНО 2021 - 180.9
Більше інформація, яка знадобиться батькам та дітям під час вступу, можна знайти на сайті.
Адреса: вул. Драгомирова, 9-Б
Телефон: +38 (044) 359-07-50,
+38 (050) 193-93-93
Email: INFO@NOVOSHKOLA.COM.UA
П'яте місце - НВК "Домінанта"
Бал ЗНО 2021 - 178.6
Інформацію про сам навчальний заклад та вступну кампанію можна знайти на сайті.
Адреса: вул. Юності, 3
Телефон: +38 (044) 543-37-57
Email: nvkdominanta@ukr.net
Шосте місце - Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №155 з поглибленим вивченням англійської мови (Шевченківський район)
Бал ЗНО 2021 - 179.2
На сайті ви можете знайти інформацію, яка знадобиться батькам та дітям.
Адреса: вул. Артема 5
Телефон: (044) 272 08 26
Сьому місце - Гімназія "Академія"
Бал ЗНО 2021 - 177.3
Про саму гімназію та вступну кампанію можна дізнатися більше на сайті.
Адреса: вул. Феодори Пушиної, 4
Телефон: (044) 450-02-14
(044) 450-06-57
(044) 450-07-97
Восьме місце - Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №57 з поглибленим вивченням англійської мови (Шевченківський район)
Бал ЗНО 2021 - 177.8
На сайті зібрана вся необхідна інформація, яка знадобиться дітям та батькам.
Адреса: вул. Прорізна, 19а
Телефон: (044) 278-44-31
Дев'яте місце - ЗНЗ І-ІІІ ст. Ліцей №100 "Поділ" (Подільський район)
Бал ЗНО 2021 - 173.1
Ви можете дізнатися всю необхідну інформацію на сайті навчального закладу.
Адреса: вул. Покровська 4/6
Телефон: (063) 30-55-177
Email: info@podil100.com
Десяте місце - ТОВ "Заклад загальної середньої освіти "МЕЙНСТРІМ"
Бал ЗНО 2021 - 175.3
Щоб дізнатися про вступну кампанію, батькам та дітям слід завітати до навчального закладу.
Адреса: вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 19-А
Телефон: (050)4077857
Email: mainstreamschool5@gmail.com