Рейтинг шкіл Києва: куди віддавати дитину 2022 року

ТСН.ua зібрав актуальну інформацію про умови приймання до першого класу та склав рейтинг шкіл Києва у різних районах за підсумками результатів ЗНО випускників навчальних закладів торік. Читайте про це в матеріалі.

Рейтинг загальноосвітніх шкіл Києва було складено інформаційним освітнім ресурсом "Освіта.ua". Ці заклади освіти посіли найвище місце у рейтингу за підсумками ЗНО 2021 року.

Перше місце - науково-дослідницька школа "Базис"

Бал ЗНО 2021 року - 185.1

На сайті школи можна ознайомитися з інформацією, яка може знадобитися батькам та дітям.

Адреса: вул. Кожум'яцька, 12-Б

Телефон: (066) 634 93 53

Email: info@basis.kiev.ua

Друге місце - Гімназія №153 імені О.С.Пушкіна (Шевченківський район)

Бал ЗНО 2021 року - 181.4

Дізнатися важливу інформацію, яка може знадобитися дітям та батькам, можна на сайті гімназії.

Адреса: вул. Чорновола, 37а

Телефон: +38 (044) 236-05-81

Email: sch-153pushkin@ukr.net

Третє місце - Гімназія №178 (Солом'янський район)

Бал ЗНО 2021 - 179.9

Про саму гімназію можна дізнатися більше на офіційному сайті закладу освіти.

Адреса: пр. Повітрофлотський, 22

Телефон: +38(044) 249-59-80

Email: gymnasium178@gmail.com

Четверте місце - ТОВ "НВК "Новопечерська школа"

Бал ЗНО 2021 - 180.9

Більше інформація, яка знадобиться батькам та дітям під час вступу, можна знайти на сайті.

Адреса: вул. Драгомирова, 9-Б

Телефон: +38 (044) 359-07-50,

+38 (050) 193-93-93

Email: INFO@NOVOSHKOLA.COM.UA

П'яте місце - НВК "Домінанта"

Бал ЗНО 2021 - 178.6

Інформацію про сам навчальний заклад та вступну кампанію можна знайти на сайті.

Адреса: вул. Юності, 3

Телефон: +38 (044) 543-37-57

Email: nvkdominanta@ukr.net

Шосте місце - Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №155 з поглибленим вивченням англійської мови (Шевченківський район)

Бал ЗНО 2021 - 179.2

На сайті ви можете знайти інформацію, яка знадобиться батькам та дітям.

Адреса: вул. Артема 5

Телефон: (044) 272 08 26

Сьому місце - Гімназія "Академія"

Бал ЗНО 2021 - 177.3

Про саму гімназію та вступну кампанію можна дізнатися більше на сайті.

Адреса: вул. Феодори Пушиної, 4

Телефон: (044) 450-02-14

(044) 450-06-57

(044) 450-07-97

Восьме місце - Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №57 з поглибленим вивченням англійської мови (Шевченківський район)

Бал ЗНО 2021 - 177.8

На сайті зібрана вся необхідна інформація, яка знадобиться дітям та батькам.

Адреса: вул. Прорізна, 19а

Телефон: (044) 278-44-31

Дев'яте місце - ЗНЗ І-ІІІ ст. Ліцей №100 "Поділ" (Подільський район)

Бал ЗНО 2021 - 173.1

Ви можете дізнатися всю необхідну інформацію на сайті навчального закладу.

Адреса: вул. Покровська 4/6

Телефон: (063) 30-55-177

Email: info@podil100.com

Десяте місце - ТОВ "Заклад загальної середньої освіти "МЕЙНСТРІМ"

Бал ЗНО 2021 - 175.3

Щоб дізнатися про вступну кампанію, батькам та дітям слід завітати до навчального закладу.

Адреса: вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 19-А

Телефон: (050)4077857

Email: mainstreamschool5@gmail.com