Учні трьох громад на Чернігівщині навчатимуться дистанційно

Учні шкіл, розташованих у 40-кілометровій зоні від кордону в Чернігівській області, ймовірно, навчатимуться дистанційно.

Про це повідомив голова Корюківської районної військової адміністрації Іван Ващенко.

"Враховуючи поточну безпекову ситуацію, вважаю за вірне рішення, яке було узгоджене з Міністерством освіти, з обласною військовою адміністрацією про те, що з високою долею ймовірності в 40-кілометровій зоні від ділянки державного кордону освітній процес має розпочатися в режимі онлайн", - сказав він.

За його словами, це буде стосуватися мінімум трьох територіальних громад Корюківського району – Сновської, Корюківської і Холминської.

Про всі деталі буде повідомлено окремо.

Нагадаємо, в Україні запустили мобільний застосунок для розвитку дошкільнят.

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