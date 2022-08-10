Учні трьох громад на Чернігівщині навчатимуться дистанційно

Школярі у прикордонні Чернігівської області навчатимуться дистанційно.
Учні шкіл, розташованих у 40-кілометровій зоні від кордону в Чернігівській області, ймовірно, навчатимуться дистанційно.
Про це повідомив голова Корюківської районної військової адміністрації Іван Ващенко.
"Враховуючи поточну безпекову ситуацію, вважаю за вірне рішення, яке було узгоджене з Міністерством освіти, з обласною військовою адміністрацією про те, що з високою долею ймовірності в 40-кілометровій зоні від ділянки державного кордону освітній процес має розпочатися в режимі онлайн", - сказав він.
За його словами, це буде стосуватися мінімум трьох територіальних громад Корюківського району – Сновської, Корюківської і Холминської.
Про всі деталі буде повідомлено окремо.
Нагадаємо, в Україні запустили мобільний застосунок для розвитку дошкільнят.
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