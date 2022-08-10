Генерал Марченко оцінив загрозу прориву росіян до Одеської області

Такий прорив у росіян був. Втім, вони свій шанс вони упустили ще в березні. Натомість зараз окупаційним військам буде дуже складно.

Про це в інтерв'ю "РБК Україна" розповів генерал-майор Дмитро Марченко.

"Вони понесуть великі втрати і особовому складу, і техніці. Вони вже морально дуже пошарпані і хочуть тікати. З їхніх переговорів ми чуємо, що вони вже замість пральних машин і мікрохвильовок почали шукати надувні матраци і гумові човни. Вони вже збираються тікати за Дніпро", - додав Марченко.

До слова, з його слів, Росія може спробувати наступати на двох напрямках на півдні: на Миколаївський та Криворізький. Зокрема, Москва хоче захопити Кривий Ріг. Таким чином окупанти зможуть створити плацдарм для наступу на Вознесенськ та Южноукраїнськ, а потім можуть спробувати взяти Миколаїв у кільце.

Нагадаємо, розпочалася 168 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти пробують наступати на напрямку Донецьк – Піски та на Харківщині. Детальніше про ситуацю на фронті - у ранковому зведенні Генштабу станом на 10 серпня.

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