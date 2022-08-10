Генерал Марченко оценил угрозу прорыва россиян в Одесскую область

Такой прорыв у россиян был. Впрочем, они свой шанс упустили еще в марте. Сейчас оккупационным войскам будет очень сложно.

Об этом в интервью "РБК Украина" рассказал генерал-майор Дмитрий Марченко.

"Они понесут большие потери и личному составу, и технике. Они уже морально потрепаны и хотят убегать. Из их переговоров мы слышим, что они уже вместо стиральных машин и микроволновок начали искать надувные матрасы и резиновые лодки. Они уже собираются бежать за Днепр", – добавил Марченко.

Кстати, по его словам, Россия может попытаться наступать на двух направлениях на юге: на Николаевское и Криворожское. В частности, Москва хочет захватить Кривой Рог. Таким образом, оккупанты смогут создать плацдарм для наступления на Вознесенск и Южноукраинск, а затем могут попытаться взять Николаев в кольцо.

Напомним, начались 168 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. Оккупанты пробуют наступать в направлении Донецк – Пески и Харьковщины. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба по состоянию на 10 августа.

​​Читайте также: