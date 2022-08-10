На Одещині запустили "водну маршрутку" через Дністровський лиман: розклад руху

Між Білгородом-Дністровським та смт Овідіополь від 10 серпня запустили судно на підводних крилах "Нібулон Експрес-4".

Таким чином, тривалість поїздки пасажирів з бессарабських населених пунктів області до Одеси скоротилася удвічі.

Про це повідомив мер Білгорода-Дністровського Віталій Граждан.

"З завтрашнього дня - 10 серпня, для здійснення перевезень починає курсувати пасажирське судно між Білгородом-Дністровським та смт Овідіополь", - написав Граждан.

Мер міста зазначив, що відправлення пасажирського судна буде здійснюватися щодня з Причалу №1 м. Білгорода-Дністровського від 7:00 відповідно до розкладу. Вартість квитка 100 грн.

Нагадаємо, Братчук пояснив, чому росіяни розганяють фейк про "голод в Одесі".

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