Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Одещині запустили "водну маршрутку" через Дністровський лиман: розклад руху

Дата публікації
Перегляди
444
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Одещині запустили "водну маршрутку" через Дністровський лиман: розклад руху

Фото: Associated Press

Між Білгородом-Дністровським та смт Овідіополь від 10 серпня запустили судно на підводних крилах "Нібулон Експрес-4".

Таким чином, тривалість поїздки пасажирів з бессарабських населених пунктів області до Одеси скоротилася удвічі.

Про це повідомив мер Білгорода-Дністровського Віталій Граждан.

"З завтрашнього дня - 10 серпня, для здійснення перевезень починає курсувати пасажирське судно між Білгородом-Дністровським та смт Овідіополь", - написав Граждан.

Мер міста зазначив, що відправлення пасажирського судна буде здійснюватися щодня з Причалу №1 м. Білгорода-Дністровського від 7:00 відповідно до розкладу. Вартість квитка 100 грн.

Нагадаємо, Братчук пояснив, чому росіяни розганяють фейк про "голод в Одесі".

Читайте також:

Тролінг від Братчука: одесити можуть показати кримцям, як діяти під час повітряної тривоги

Тролінг від Братчука: одесити можуть показати кримцям, як діяти під час повітряної тривоги

Повʼязані теми:

Наступна публікація