Концерт Ані Лорак у Росії скасували через "критику спецоперації" – ЗМІ

Скандальну співачку Ані Лорак, яка мовчить про війну в Україні, почали "скасовувати" в Росії.

Так, в Ані Лорак був запланований концерт у Новосибірську, Росія. Артистка-мовчунка мала відіграти його 25 листопада цього року у Палаці культури залізничників.

Втім, як повідомляє низка росЗМІ, цей виступ Лорак скасували. Хтось пише, що причиною стала "критика спецоперації РФ проти України" артисткою.

"Концерт Ані Лорак у Новосибірську, який мав відбутися 25 листопада, скасовано. Швидше за все, на рішення організаторів вплинула критика спецоперації з боку співачки", - йдеться в одному з повідомлень у росЗМІ.

Втім, жодних публічних заяв від початку повномасштабного вторгнення РФ до України Лорак зроблено не було.

Всі ці майже шість місяців від початку агресивної війни Росії проти України Ані Лорак жодним чином не висловилася і ніяк не проявила свою позицію.

Подейкують, що якщо у Новосибірську концерт Лорак скасували організатори, то в інших декількох російських містах вона сама скасувала виступи.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Росії закривають компанію Ані Лорак. А все тому, що співачка не сплачує податки. Ще торік компанія артистки потрапила до "чорного списку" боржників Федеральної податкової служби.

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