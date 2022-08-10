Концерт Ани Лорак в России отменили из-за "критики спецоперации" — СМИ

Скандальную певицу Ани Лорак, молчащую о войне в Украине, начали "отменять" в России.

Так, у Ани Лорак был запланирован концерт в Новосибирске, Россия. Артистка-молчунка должна была отыграть его 25 ноября этого года во Дворце культуры железнодорожников.

Впрочем, как сообщает ряд росСМИ, это выступление Лорак было отменено. Кто-то пишет, что причиной стала "критика спецоперации РФ против Украины" артисткой.

"Концерт Ани Лорак в Новосибирске, который должен был состояться 25 ноября, отменен. Скорее всего, на решение организаторов повлияла критика спецоперации со стороны певицы", — говорится в одном из сообщений в росСМИ.

Впрочем, никаких публичных заявлений с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Лорак сделано не было.

Все эти почти шесть месяцев после начала агрессивной войны России против Украины Ани Лорак никоим образом не высказалась и никак не проявила свою позицию.

Поговаривают, что если в Новосибирске концерт Лорак отменили организаторы, то в других нескольких российских городах она сама отменила выступления.

Напомним, ранее стало известно, что в России закрывают компанию Ани Лорак. А все потому, что певица не платит налоги. Еще в прошлом году компания артистки попала в "черный список" должников Федеральной налоговой службы.

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