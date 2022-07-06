У Росії закривають компанію Ані Лорак – ЗМІ

Справи з бізнесом у Росії у співачки Ані Лорак, яка мовчить про війну в Україну, йдуть зовсім погано.

Виявляється, компанії Ані Лорак, яка займається організацією концертів та випуском кліпів й пісень, загрожує закриття.

А все тому що співачка не сплачує податки. Ще торік компанія артистки потрапила до "чорного списку" боржників Федеральної податкової служби, про це пише російське пропагандистське видання kp.ru.

До слова, до "чорного списку" потрапляють саме ті компанії, які не сплачують обов'язкові відрахування та понад рік не надають податкову звітність. Загалом, через три місяці компанія Ані Лорак буде закрита.

Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Зазначимо, це вже не вперше, коли бізнес виконавиці в РФ на межі краху. Вперше компанія Ані Лорак зазнала серйозних збитків після того, як співачка звинуватила продюсера Костянтина Меладзе в сексуальних домаганнях.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ані Лорак жодного слова не сказала про війну. Натомість вона вирішила залишитися в РФ та продовжила спілкуватися з артистами-путіністами, які підтримують вбивства українців.

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