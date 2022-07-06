ЗМІ дізналися, хто підпалює військкомати в Росії та веде рейкову війну

Відповідальність за сходження вагонів з рейок і підпал військкоматів в Росії взяли на себе підпільні групи анархістів, які виступають проти вторгнення РФ в Україну.

Станом на квітень в Росії діяло від 20 до 40 осередків руху.

Про це пише видання The Insider.

Так, зазначається, що від кінця лютого в Росії сталося як мінімум 23 атаки на військкомати, з них 20 — безпосередньо підпали. Торік аналогічних інцидентів не було. В основному використовувалися пляшки із запальною сумішшю.

"Ці підпали не були якоюсь єдиною скоординованою кампанією, за ними стояли найрізноманітніші групи, від лівих анархістів і проукраїнських активістів до ультраправих груп. Замовчати факти підпалів владі було досить складно, тому що партизани самі активно вивішують відео про це в соцмережах", - повідомляє видання.

Інший фронт партизанської боротьби - рейкова війна. За офіційною статистикою видно, що кількість залізничних аварій від початку війни різко зросла. The Insider підрахував, що тільки за інформацією ЗМІ, від березня по червень 2022 року в Росії зійшли з рейок 63 товарні потяги. Це майже в півтора рази більше, ніж за той же період минулого року. За даними видання, диверсії на залізниці влаштовували представники "Бойової організації анархо-комуністів" (БОАК).

Анархісти стверджують, що у них є своя розроблена методика, що дозволяє запобігти аварії пасажирського поїзда, так що мирні громадяни від їхніх дій не постраждають. Як пише The Insider, анархістський партизанський рух в РФ поки децентралізований, але це робить його учасників мобільнішими і невловимими в умовах репресій.

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