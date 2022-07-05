У Росії підвищують градус для загальної мобілізації - Жданов

Військовий експерт переконаний, що якби охочих воювати в Україні було достатньо, то сьогодні б у Кремлі не обмірковували введення часткової мобілізації.

Росія готується до відкритої мобілізації.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів в ефірі ТСН 5 липня.

"До великої (мобілізації - ред.) – ні, а до відкритої – так, на жаль. До речі, оці події в Бєлгороді можуть бути продовженням того спектакля – вони підвищують градус і зрештою в прикордонних областях оголосять воєнний стан, і тоді там буде оголошена загальна мобілізація. Такий варіант – так. Єдине, що їх, я так розумію, стримує – соціологія. Тому, замість патріотичної хвилі у військкоматах, вони можуть отримати хвилю біженців, внутрішньо переміщених осіб вглиб країни, - заявив військовий експерт.

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Ведуча Наталія Мосейчук зауважила, що нині російські політичні експерти говорять, що охочих повоювати за великі гроші, які зараз пропонує Росія, насправді чимало. Але багато з них – це чоловіки старше 50 років.

Відповідаючи на запитання, чи справді в Росії охочих повоювати достатньо, Жданов зазначив наступне: "Я скажу так, якби цих охочих було достатньо, то сьогодні б у Кремлі не обмірковували введення часткової мобілізації у Російській Федерації".

Нагадаємо, 3 липня радник міністра МВС Вадим Денисенко повідомив, що у Російській Федерації був підписаний новий указ президентом РФ про підготовку до мобілізації. Водночас Денисенко наголосив, що росіяни не бажають йти до армії та воювати.

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