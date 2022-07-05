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Як допоможе Україні вирівнювання фронту: Жданов пояснив

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Як допоможе Україні вирівнювання фронту: Жданов пояснив

Фото: Associated Press

Лінія фронту на Донеччині практично вирівнялася. Це відбулося після того, як ЗСУ видійшла на інші позиції.

Зараз українська артилерія може накривати артилерію противника та їхні наступаючі війська.

Про це в етері єдиного телемарафону повідомив військовий експерт Олег Жданов.

“Ми відійшли і лінія фронту практично вирівнялася. Тепер наша артилерія не розтягнута на три сторони, а стоїть в лінію. Ми можемо зосереджувати вогонь по артилерії противника та по наступаючих військах”, - розповів Олег Жданов.

Він також додав, що наразі українські військові перейшли на рубіж оборони в Сіверську, Федорівці та Бахмуту. Зараз ЗСУ там закріплюються, ситуація стабільна.

“Вже була спроба штурмових дій в напрямку Бахмута, но наші війська відбили, ситуація більш-менш стабільна. Те, що вони переправилися через Сіверський Донець - очікувано, бо наша артилерія відійшла і ми вже не завдавали ударів по тій переправі. Нам треба було виводити війська, коли вони намагалися переправити”, - наголосив військовий експерт.

Нагадаємо, що росіяни вже зруйнували в Україні лише інфраструктури на три річні бюджети нашої країни.

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