Джонсон пообіцяв надати Україні ще 10 САУ і дрони-камікадзе

Джонсон пообіцяв надати Україні ще 10 САУ і дрони-камікадзе

Президент Зеленський обговорив з британським прем'єром прогрес у домовленостях, які були досягнуті на самітах НАТО і G7, а також нову британську військову допомогу.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяв надати Україні ще 10 самохідних гаубиць, а також дрони-камікадзе.

Про це повідомили на офіційному сайті уряду Великої Британії.

Джонсон поінформував Зеленського про прогрес у домовленостях, які були досягнуті на самітах НАТО і G7.

Він також розповів про нову британську військову допомогу, яка включає 10 самохідних артилерійських установок і баражуючі боєприпаси. Зазначається, що допомога надійде в найближчі дні.

Крім того, Джонсон підкреслив, що вірить у здатність ЗСУ повернути захоплені російськими окупаційними військами території. І запевнив у тісній співпраці в питаннях якнайшвидшого експорту українських зернових.

Також сорони обговорили ситуацію з британцями, які потрапили в російський полон.

Нагадаємо, Зеленський у Швейцарії презентував план відбудови України.

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