Джонсон пообіцяв надати Україні ще 10 САУ і дрони-камікадзе

Президент Зеленський обговорив з британським прем'єром прогрес у домовленостях, які були досягнуті на самітах НАТО і G7, а також нову британську військову допомогу.
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяв надати Україні ще 10 самохідних гаубиць, а також дрони-камікадзе.
Про це повідомили на офіційному сайті уряду Великої Британії.
Джонсон поінформував Зеленського про прогрес у домовленостях, які були досягнуті на самітах НАТО і G7.
Він також розповів про нову британську військову допомогу, яка включає 10 самохідних артилерійських установок і баражуючі боєприпаси. Зазначається, що допомога надійде в найближчі дні.
Крім того, Джонсон підкреслив, що вірить у здатність ЗСУ повернути захоплені російськими окупаційними військами території. І запевнив у тісній співпраці в питаннях якнайшвидшого експорту українських зернових.
Також сорони обговорили ситуацію з британцями, які потрапили в російський полон.
Нагадаємо, Зеленський у Швейцарії презентував план відбудови України.
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