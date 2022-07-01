Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що вдячний прем’єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону за підтримку України.

Британський прем'єр Борис Джонсон отримав звання почесного громадянина Одеси.

Про це Труханов розповів в інтерв'ю BBC.

"Ми дуже високо цінуємо допомогу вашої країни, вашого прем’єр-міністра. Тому мною було підписано розпорядження про нагородження Бориса Джонсона Почесними знаками імені Григорія Маразлі І, ІІ, ІІІ ступенів", - сказав він.

Таким чином, Джонсон автоматично отримує звання почесного громадянина Одеси.

За словами Труханова, якби вся світова спільнота зайняла таку ж позицію, як народ Британії – українці б уже давно перемогли окупантів.

"Підкреслю – це боротьба всього цивілізованого співтовариства з фашизмом версії 2.0, і в цій боротьбі пан Джонсон стане першим почесним громадянином міста – підданим Великої Британії, за весь час існування нагороди – з 1862 року", - зазначив він.

Нагадаємо, що міністерство оборони Російської Федерації "анонсувало" нові удари по Одесі.